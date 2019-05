Gregorio Paltrinieri s'infortuna al gomito per vincere la 5 km negli USA, out due settimane

Un colpo di sfortuna che davvero non ci voleva. Il passaggio graduale al nuoto di fondo sembrava andare per il meglio per Gregorio Paltrinieri, che negli Stati Uniti nel fine settimana aveva dominato le gare in quel di Miami, lanciandosi al meglio per il momento clou della stagione. Ora però un intoppo a frenare la corsa del fenomeno carpigiano: una distorsione del gomito destro da iperestensione che lo costringerà a star fermo per almeno due settimane, con annessa fisioterapia di recupero.

Per il campione olimpico dei 1500 stile libero si chiudono le porte dunque del collegiale in altura della Nazionale in programma a Flagstaff dal 7 maggio al 1° giugno. Davvero curioso l’infortunio, arrivato al ‘tocco’ della piastra d’arrivo della 5 km di Miami: un colpo di sfortuna più unico che raro.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Diego Gasperoni