Gregorio Paltrinieri: sinovite al gomito e 15 giorni di riposo dopo l'infortunio

Gregorio Paltrinieri si è infortunato domenica scorsa in occasione della 5 km di Key Biscayne (USA): il Campione Olimpico dei 1500 metri ha toccato la piastra di arrivo con troppa energia e il gomito destro si è gonfiato a causa di un forte versamento di sangue che è stato prontamente aspirato. Ieri l’emiliano è tornato in Italia con il braccio al collo e, una volta atterrato a Bologna, si è subito spostato a Modena per sottoporsi a un controllo al gomito. Come riporta il Corriere dello Sport, il dottor Porcellini ha diagnosticato una sinovite da iperestensione: la prognosi prevede due settimane di riposo, il 15 maggio verrà effettuata un’altra risonanza di controllo.

Si tratta di una brutta grana per Greg che tra un paio di mesi è atteso dai Mondiali qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (servirà essere tra i primi dieci al traguardo nella 10 km), la preparazione per la rassegna iridata sarà inevitabilmente condizionata da questo infortunio ma sempre trapelare un cauto ottimismo da parte della Federnuoto come riporta lo stesso Corriere dello Sport. Paltrinieri ha dovuto rinunciare al collegiale in altura, nei prossimi giorni si terrà attivo lavorando in palestra e in acqua.