Gregorio Paltrinieri vince la 7.5 km a Belo Horizone, ottimo test per il carpigiano

Gregorio Paltrinieri si fa un bel regalo di Natale anticipato e vince la 7.5 km di Belo Horizonte, gara di nuoto di fondo disputata in acque libere. Il via è stato alle ore 11.30 italiane (le 7.30 locali) e Greg è riuscito ad imporsi in una gara complicata, resa tale soprattutto dalle condizioni climatiche non ideali (acque calde). Ad annunciare il successo dell’asso carpigiano in Brasile è stato il suo tecnico, Stefano Morini, che ha potuto chiosare al meglio questo 2019, dopo i grandi risultati del suo pupillo negli Europei in vasca corta a Glasgow (oro nei 1500 stile libero) e a Riccione, dove ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle acque nipponiche l’azzurro, come è noto, si cimenterà nella piscina e nel fondo e la gara di Belo Horizonte è un test in questa chiave, proprio per il clima che i nuotatori incontreranno nei Giochi. Si può dire, da questo punto di vista, che la risposta dell’azzurro è stata assolutamente convincente.

giandomenico.tiseo@oasport.it