Hosszu oro nei 400 misti, nei 50 sl donne trionfa Manuel davanti a Sjoestroem

Nell'ultima giornata di gare ai Mondiali di Gwangju, l'Italia ha vinto due medaglie, una d'argento con Benedetta Pilato nei 50 rana e una di bronzo con Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl. Ma queste non sono state le uniche gare disputate.

Nei 50 dorso vince Waddell

Zane Waddell fa sua la medaglia d'oro nella finale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Il sudafricano chiude con il tempo di 24.43, precedendo i russi Evgeny Rylov, argento in 24.49 e Kliment Kolesnikov, bronzo in 24.51.

Oro per Manuel nei 50 sl

Simone Manuel è la più veloce nella finale dei 50 stile libero femminili. La statunitense si impone in 24.05 precedendo la svedese Sarah Sjoestroem, argento in 24.07 e l'australiana Cate Campbell, bronzo in 24.11. Ultima l'altra sorella Campbell, Bronte

400 misti a Seto e all'eterna Hosszu

Daiya Seto si aggiudica i 400 misti maschili. Il giapponese ha chiuso con il tempo di 4:08.95 precedendo lo statunitense Jay Litherand, argento in 4:09.22 e il neozelandese Lewis Clareburt, bronzo in 4:12.07. Nella stessa gara al femminile è ancora oro per l'Iron Lady del nuoto Kathinka Hosszu. L'ungherese ferma il tempo sul 4:30.39, 1.68 meglio di Ye Shiwen. completa il podio la giapponese Yui Ohashi (+1.94).

Gran Bretagna d'oro nella 4x100 misti

Strepitosi i britannici della 4x100 misti. Il quartetto formato da Greenbank, Peaty, Guy e Scott si aggiudica l'oro, in gran parte costruito proprio dal ranista Adam Peaty, con il tempo di 3:28.10, precedendo gli Stati Uniti, argento in 3:28.45 e la Russia, bronzo in 3:28.81.