Isl: Dressel Mvp della finale, Sjostrom della stagione

E’ Sarah Sjostrom, capitana degli Energy Standard, l’Mvp della prima stagione dell’International Swimming League. La svedese, che si aggiudica i 50mila dollari del premio, ha messo insieme contando tutti i meeting 243,5 punti, precedendo di tre lunghezze e mezzo Caeleb Dressel, che si ‘consola’ con i 10mila dollari che gli spettano in qualità di Mvp della finale di Las Vegas, in cui ha totalizzato 121 punti. “La cosa più importante era portare punti per il team - ha evidenziato Sjostrom - Ma sono anche molto felice per essermi aggiudicata il titolo di Mvp. Sono orgogliosa della mia squadra”.