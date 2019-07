Italia quinta nel libero a squadre, Russia sempre oro a Gwangju

Penultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 12.00 italiane (le 19.00 locali) ha preso il via la routine del libero riservata alle squadre. 12 le compagini in gara, tra cui l’Italia.

Beatrice Callegari, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Alessia Pezone, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna e Federica Sala hanno rappresentato “La guerra dei due mondi” (coreografia di Anastasia Ermakova), mettendo in mostra grande intensità e ritmo. Il 91.6000 (27.3000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica, 27.5000 nelle difficoltà) consente alle nostre portacolori di imporsi nel confronto per il quinto posto con la Spagna (91.4000) e quindi poter festeggiare una prestigiosa top-5. Possono ritenersi soddisfatte le ragazze di Patrizia Giallombardo.

Neanche a dirlo, la Russia fa sua la medaglia d’oro (la numero sette di questa rassegna) con il punteggio di 98.0000. Uno score che è sinonimo di perfezione e dai tre pannelli sono arrivati 29.400 (esecuzione), 39.2000 (impressione artistica) e 29.4000 (difficoltà). Velocità di esecuzione e cura dei dettagli i marchi di fabbrica di una compagine che si è potuta permettere di non impiegare Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko. Alle loro spalle la Cina (96.0333) e l’Ucraina (94.3667), che ha prevalso nell’eterna sfida contro il Giappone (93.3667), facendo la differenza nell’impressione artistica.