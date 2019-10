Da Sarah Sjostrom a Chad Le Clos, da Katie Ledecky a Federica Pellegrini, passando per Adam Peaty e Caeleb Dressel, la Champions League del nuoto è pronta a partire. Scatterà nel weekend da Indianapolis, culla del motorsport per il suo celebre circuito ma anche sede dell'Indiana University Natatorium, uno dei più importanti impianti statunitensi dedicati al mondo acquatico, l'International Swimming League.

Che cos’è l’Isl?

La prima lega professionistica a squadre, nata da una idea di Konstantin Grigorishin, presidente e fondatore di Isl, si articolerà in sei tappe a ottobre e novembre tra Usa ed Europa, preludio alla finale di Las Vegas del 21-22 dicembre. La formula innovativa - gli eventi dureranno un paio d'ore - promette uno show ad alto tasso spettacolare: le stelle del nuoto si affronteranno una contro l'altra in 19 gare complessive tra prove individuali e staffette nella giornata di sabato e 23 nel corso della domenica, con la novità della 'skin races', una gara a eliminazione, riservata agli uomini e alle donne jet dei 50 stile libero, a chiudere la sessione di domenica.

Video - International Swimming League al via: Sarah Sjostrom "Sarà un bel cambiamento per il nuoto" 00:59

Come funziona: 8 squadre al via, l’Italia tifa per Aqua Centurions capitanata da Federica Pellegrini

Sono otto i team al via, 4 statunitensi e 4 europei, della Isl. Tra questi c'è anche una formazione con chiara impronta italiana, gli Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini e guidata da Matteo Giunta, che esordirà proprio a Indianapolis per poi infiammare anche la Piscina 'Felice Scandone' nella successiva tappa di Napoli, il 12-13 ottobre. Quattro squadre - Cali Condors, DC Trident, Energy Standard e Aqua Centurions - si affronteranno infatti nelle prime due tappe della manifestazione, mentre Team Iron, LA Current, New York Breakers e London Roar saranno impegnati negli ultimi due weekend di ottobre, a Lewisville-Dallas e Budapest. Successivamente sarà la volta dei derby: quello a stelle e strisce nella capitale Washington il 16-17 novembre e quello europeo il weekend successivo a Londra. Le due migliori squadre europee e le due migliori americane approderanno alla finale di Las Vegas.

Video - Chad Le Clos: "ISL? Un grandissimo show per tutti, orgoglioso di essere capitano" 00:58

I punteggi: la staffetta vale doppio, la skin race triplo

Ogni team è composto da 28 atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne, e schiererà due nuotatori per ogni gara. Sarà compito dei coach di ogni squadra dosare i nuotatori a disposizione e valutare possibili diverse strategie. Non si conoscerà quali atleti scenderanno in vasca fino a 90 minuti prima dell’inizio dell’evento. La classifica verrà calcolata tramite un sistema di punteggio per il quale il vincitore di ogni prova conquisterà nove punti, andando a scalare fino al singolo punto per l'ottavo posto. Nelle staffette il punteggio viene raddoppiato, nelle skin races triplicato. In caso di parità tra due squadre alla fine di ogni tappa, verrà disputata eccezionalmente una staffetta mista 4x50. In vasca verranno coperte le distanze minori, per ogni stile, dai 50 ai 400. Esclusi gli 800 e i 1500 stile, così come le staffette 4x200.

Video - Misha Romanchuk: "Tutti vogliono far parte della ISL, è qualcosa di nuovo" 00:44

Le squadre: ad Indianapolis in scena 13 italiani

Questo fine settimana ad Indianapolis in vasca ci saranno i team del “Gruppo A”

Cali Condors

DC Trident

Energy Standard

Aqua Centurions

Ogni squadra vanta recordman del mondo e campioni olimpici: i Cali Condors hanno Caeleb Dressel e Lilly King, la DC Trident ha Katie Ledecky, Cody Miller e Natalie Coughlin. Energy Standard contiene una parata di stelle europee che comprende Sarah Sjostrom, Chad le Clos, Penny Oleksiak e Anton Chupkov. Gli Aqua Centurions, infine, sono guidati da Federica Pellegrini, campionessa del mondo in carica del 200 sl, e dal veterano ungherese Laszlo Cseh.

Tra i motivi per tifare e seguire con occhio di riguardo Aqua Centurion, c’è anche la presenza di altri 12 azzurri (7 femmine e 5 maschi). Dal ranista Fabio Scozzoli a Martina Carraro passando per Luca Dotto, Alessandro Miressi a Margherita Panziera fino all’interessantissima Silvia Scalia, sono tanti gli spunti da valutare.

Aqua Centurions, gli italiani convocati

Femminili Ilaria Bianchi 50/100/200 farfalla Martina Carraro 50/100/200 rana Silvia Di Pietro 50/100 stile libero 50/100 farfalla Elena Di Liddo 50/100 farfalla Margherita Panziera 100/200 dorso 100/200 stile libero Federica Pellegrini 50/100/200/400 stile libero Silvia Scalia 50/100 dorso Maschili Santo Condorelli 50/100 stile libero 50 farfalla Luca Dotto 50/100/200 stile libero 50 farfalla Nicolo Martinenghi 50/100 rana Alessandro Miressi 50/100 stile libero Fabio Scozzoli 50/100 rana 200 misti Simone Sabbioni 50/100 dorso

Il programma della due giorni

SABATO 5 OTTOBRE

100 farfalla Femminili & Maschili

50 rana Femminili & Maschili

400 misti Femminili & Maschili

4×100 stile libero Femminile

200 dorso Maschili & Femminili

50 stile Maschili & Femminili

4×100 misti Maschili

200 stile libero Femminili & Maschili

50 dorso Femminili & Maschili

200 rana Femminili & Maschili

4×100 stile libero Femminile

DOMENICA 6 OTTOBRE

100 stile libero Femminili & Maschili

100 rana Femminili & Maschili

400 stile libero Femminili & Maschili

4×100 misti Femminili

Femminili200 misti Maschili & Femminili

50 Farfalla Maschili & Femminili

100 dorso Maschili & Femminili

4×100 stile libero Maschili

200 farfalla Femminili & Maschili

50 Free Skins Femminili & Maschili

4×50 mista (eventuale spareggio)

Video - International Swimming League: la Champions League del nuoto è su Eurosport 00:30

Tutte le tappe LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player

La prima edizione dell’International Swimming League è un evento trasmesso in esclusiva da Eurosport, 6 tappe in tre mesi di nuoto in vasca corta: gare a punti sulle distanze veloci, sfide intense e spettacolari. Si inizia sabato 5 e domenica 6 ottobre al Physical Education and Natatorium di Indianapolis, LIVE su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) ed Eurosport Player a partire dalle 20:00.

Il calendario completo

Indianapolis, 5-6 ottobre alle 20:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Napoli, 12-13 ottobre alle 19:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Dallas, 19-20 ottobre alle 23:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Budapest, 26-27 ottobre alle 20:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Washington DC, 16-17 novembre alle 20:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Londra, 23-24 novembre alle 17:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)

Las Vegas, Finals 20-21 dicembre alle 23:00 (LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player)