La nuova era del nuoto è su Eurosport: dal 5 ottobre l'International Swimming League

Il nuoto apre un varco nel professionismo. Nasce a Indianapolis, l’International Swimming League, un supercampionato per club con le stelle mondiali della vasca: la nostra Federica Pellegrini assieme ad altri fuoriclasse come Caeleb Dressel, Adam Peaty, Katinka Hosszú, Chad Le Clos, Nathan Adrian, Katie Ledecky, Lilly King e Sarah Sjöström.

La prima edizione dell’International Swimming League è un evento trasmesso in esclusiva da Eurosport e vedrà sfidarsi 8 squadre (4 europee e altrettante americane) in 6 tappe verso le Finali di Las Vegas (20/21 dicembre) per tre mesi di nuoto in vasca corta: gare a punti sulle distanze veloci, sfide intense e spettacolari.

La ISL comincia sabato 5 e domenica 6 ottobre al Physical Education and Natatorium di Indianapolis, LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player a partire dalle 20:00. Il 12/13 ottobre invece la nuova lega del nuoto farà tappa alla piscina Felice Scandone di Napoli.

Il calendario completo in DIRETTA su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Indianapolis, 5-6 ottobre alle 20:00

Napoli, 12-13 ottobre alle 19:00

Dallas, 19-20 ottobre alle 23:00

Budapest, 26-27 ottobre alle 20:00

Washington DC, 16-17 novembre alle 20:00

Londra, 23-24 novembre alle 17:00

Las Vegas, Finals 20-21 dicembre alle 23:00

Federica Pellegrini sarà il capitano del Team Aqua Centurions, una squadra Made in Italy allenata da Matteo Giunta, coi migliori velocisti nostrani fra cui Martina Carraro, Luca Dotto, Fabio Scozzoli, Alessandro Miressi e Margherita Panziera, oltre a campioni internazionali del calibro di Laszlo Cseh, Alba Vázquez, Kristián Goloméev e Breno Correia.

A meno di un anno dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ISL sarà una grande occasione per vedere le stelle del nuoto in esclusiva su Eurosport. A Indianapolis e Napoli, prime due tappe dell’International Swimming League, Aqua Centurions gareggerà contro Cali Condors di Caeleb Dressel, Energy Standard di Chad Le Clos e DC Trident di Katie Ledecky e Cody Miller. Dai 50 ai 400 metri, il grande spettacolo del nuoto è alle porte.