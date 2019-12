La Pellegrini stravince i 200 stile libero, ma niente pass per Tokyo 2020 (per ora)

Dopo la roboante prestazione, con annesso pass olimpico, di Margherita Panziera, si attendeva la prestazione di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero, a concludere la sua stagione invernale 2019 al meglio.

Per la Pellegrini, in una finale senza nessuna avversaria in grado di tenerle testa, è arrivato un 1’56’’36 che le permette di sorridere per il titolo italiano conquistato e per le buone sensazioni provate, nonostante il pass olimpico non centrato. Per la veneta, desiderosa di fornire una grande prestazione nel giorno della premiazione del suo allenatore Matteo Giunta, le notizie più positive arrivano dal passaggio a metà gara in 56’’36, nettamente inferiore ai suoi standard ed evidente frutto del lavoro svolto con il suo staff sulla velocità.

Per la classe ‘88, si apre ora una stagione estiva in cui la capitana del nuoto azzurro vorrà cercare di entrare definitivamente nella leggenda, con le Olimpiadi di Tokyo, nelle quali, oltre che un passaggio da “sotto 57”, servirà anche un secondo cento all’altezza per provare ad andare sul podio e tentare qualcosa di inimmaginabile.