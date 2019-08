La resurrezione di Lochte: dalla lunga squalifica alla rinascita verso Tokyo 2020

Ryan Lochte è un personaggio piuttosto controverso nel mondo del nuoto. Ha fatto parlare molto di sé per i risultati sportivi, per la sua bella rivalità con Michael Phelps e per la sua virata atipica nella rana. Purtroppo per lui, però, ha fatto parlare molto di sé anche per questioni extrasportive, e se l’annoso caso della pipì in vasca durante gli allenamenti suona più come una bravata, per lui ci sono questioni ben più gravi che l’hanno portato a una lunga squalifica, in una parabola discendente iniziata con Rio 2016 e che ora sembra aver visto di nuovo un’impennata verso l’alto.

Gli atti vandalici in Brasile

Durante i Giochi Olimpici, lo statunitense era stato protagonista di un disdicevole episodio in cui, con alcuni amici, aveva inscenato una finta rapina a un distributore di benzina cui erano stati causati dei danni, quando in realtà a fare danni erano stati proprio loro e l’aggressione era totalmente inventata. Per questo Lochte aveva dovuto scontare un periodo di squalifica: per questa bravata gli era stata comminata una squalifica di dieci mesi, impedendogli di partecipare ai Mondiali di Budapest.

La squalifica per doping

Come se non bastasse, Ryan è stato successivamente squalificato per altri 14 mesi, nel luglio del 2018. Il nuotatore era stato così ingenuo da postare sui propri profili social una foto in cui si sottoponeva a una trasfusione. L’Usada 8l’Agenzia Antidoping USA) aveva subito aperto un’inchiesta ed era risultato che Lochie si era fatto iniettare un volume di sangue oltre i 100 ml in 12 ore, quantità vietata se non dietro specifica prescrizione medica. E così Ryan ha dovuto saltare anche i Mondiali di Gwangju e nel frattempo è stato anche in clinica per disintossicarsi dall’alcool. La nascita dei due figli, però, l’ha in parte aiutato a riprendersi in mano la propria vita e a piccoli passi Lochte è tornato.

La rinascita con la vittoria ai Campionati USA verso la qualificazione a Tokyo 2020

Nonostante tutte queste vicissitudini avverse, Lochte durante i due anni lontano dalle gare ha continuato ad allenarsi ed evidentemente l’ha fatto con profitto, perché, finita il 24 luglio scorso la squalifica, si è presentato ai blocchi di partenza per i campionati statunitensi, vincendo i 200 misti e garantendosi così un posto ai Trials di giugno del prossimo anno, dove avrà la possibilità di procurarsi un pass per Tokyo 2020. Ci potrà essere quindi un’altra edizione dei Giochi Olimpici in cui ammirare il suo stile inconfondibile, le sue scarpe stravaganti e il suo sguardo di ghiaccio, anche se per quell’epoca Lochte avrà 36 anni. L’anagrafe, comunque, non sarà un problema: il suo tempo nei misti è stato di 1'57"76, che a Gwangju gli sarebbe valso la medaglia di bronzo, perché il terzo classificato, Chase Kalisz, è salito sul terzo gradino del podio con 1'57"78. Perciò, bentornato e in bocca al lupo Ryan!