Magnini: "Strano che Federica Pellegrini non sia stata sentita, avrevbbe potuto scagionarmi"

" Perché Federica Pellegrini non è mai stata sentita? E' una domanda che mi sono posto anche io in questi due anni. Ovviamente mi fa strano che non abbia a sua volta rilasciato una dichiarazione o una qualche parola su tutta questa vicenda, ma ognuno fa le sue scelte e ognuno decide cosa è meglio fare "

Lo ha detto l'ex nuotatore azzurro Filippi Magnini, squalificato per 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping, a proposito del comportamento della sua ex fidanzata in merito al caso di doping che ha coinvolto il pesarese. "Il punto di domanda più grosso è come mai un procuratore che dovrebbe cercare di avere una posizione più chiara su tutta la vicenda non senta la persona che in quegli anni in quel momento era la mia compagna, con la quale convivevo - ha proseguito Magnini - Avevamo un rapporto professionale con la stessa squadra, anche lei era seguita dal dottor Porcellini. Sono sicuro che la sua verità avrebbe confermato il fatto che il dottor Porcellini non ha mai proposto o dato integratori illeciti agli atleti, poi io non posso sapere se invece in via privata sia stata sentita dal procuratore".

A proposito di giovanni Malagò, il commento è amaro: "Il silenzio del presidente del Coni? A me dispiace il fatto di aver visto che in altre occasioni anche in casi di doping chiaro almeno una frasetta è stata detta, quello sì. In un caso come il mio in cui non c'è un caso di doping...".

Infine, i propositi sulla battaglia legale che ha intenzione di intraprendere:

" Lotterò fino all'ultimo, sto prendendo informazioni sul Tas e su come funziona. Non voglio abbandonare la lotta per far sì che la verità venga fuori. Pesano su questa mia decisione l'ulteriore e ingente sforzo economico che dovrei sostenere e una incertezza latente su vicenda che ha tanti lati oscuri. Ancora una volta muoio dentro nel pensare che il mio onore sportivo potrebbe rimanere per qualcuno macchiato e mi dispiace non poter nel caso pensare di tornare a gareggiare un'ultima volta per il mio paese, idea che ammetto in questi due anni di aver accarezzato. "