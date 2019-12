Una superba Margherita Panziera ha stacca il biglietto per Tokyo 2020 nei 200 dorso. Nella vasca di Riccione, sede dei Campionati italiani, la veneta era attesa nella distanza che nell’ultimo biennio le ha riservato due ori in lunga e in corta a livello europeo.

La FIN aveva imposto un crono di 2’07″5, con la Panziera che ha stampato un 2’06’’59 pregevolissimo, che certifica lo status raggiunto in questa specialità: titolo italiano vinto e pass per le Olimpiadi raggiunto.

Considerando il periodo e le fatiche per la rassegna continentale disputata a Glasgow, quanto fatto dall’azzurra è davvero notevole e promette grandissime cose in vista di quel che sarà in Giappone. Alle sue spalle la giovanissima Erika Gaetani (2’12″83) e Giulia Ramatelli (2’13″30).

" Pensavo di morire… Ma sono veramente contentissima per il tempo. Sotto il 2’07, in questo periodo, è meglio rispetto a quanto avevo fatto nella finale mondiale a Gwangju. È tanta roba. Questo significa che posso preparare le Olimpiadi da protagonista. [Margherita Panziera] "