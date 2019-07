Mondiali di fondo: Gregorio Paltrinieri è la stella a Gwangju. Ecco i convocati dell'Italia

La pattuglia delle acque libere è pronta per l’avventura dei Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella indiscussa, lui che ormai da un anno si è dedicato al nuoto di fondo. Certo, l’infortunio subito in conseguenza dalla 5 km disputata nei Campionati Usa è stato un contrattempo non del tutto trascurabile. Tuttavia Greg, con la sua grande forza d’animo, darà tutto per staccare il biglietto a Cinque Cerchi.

Oltre a lui, da osservare con attenzione Arianna Bridi e Rachele Bruni, riferimenti assoluti nel settore femminile, con la trentina bronzo iridato sia nella 10 che nella 25 km a Budapest due anni fa. Per la toscana l’argento olimpico a Rio 2016 vale più di tante altre parole. Tra le new entry provenienti dalla piscina c’è il lucano Domenico Acerenza che parteciperà per la prima volta in una competizione di questo genere, oltre a gareggiare nei 1500 sl in vasca.

Rachele BruniLaPresse

I CONVOCATI DELL’ITALIA AI MONDIALI 2019 – NUOTO DI FONDO

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Marcello Guidi (CC Napoli), Simone Ruffini (Fiamme Oro / CC Aniene), Alessio Occhipinti (Fiame Oro / CC Aniene); Rachele Bruni (Esercito / Aurelia Nuoto), Arianna Bridi (Esercito / Trento), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros).

Calendario (orario italiano)

Sabato 13 luglio: 5 Km M alle 3:00 con Domenico Acerenza e Marcello Guidi

Domenica 14 luglio: 10 Km F alle 3:00 con Rachele Bruni e Arianna Bridi

Martedì 16 luglio: 10 Km M alle 3:00 con Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo

Mercoledì 17 luglio: 5 Km F alle 3:00 con Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi

Giovedì 18 luglio: 5 Km a squadre alle 3:00

Venerdì 19 luglio: 25 Km M alle 1:30 con Simone Ruffini e Alessio Occhipinti e 25 Km F alle 1:45 con Arianna Bridi e Barbara Pozzobon