Mondiali paralimpici: oro per Stefano Raimondi, Carlotta Gilli d'argento

Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni.

Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in 1’09″66. Nei 100 farfalla S13 femminili Carotta Gilli è d’argento in 1’03″95, a 0″06 dall’oro dell’uzbeka Shokhsanamkhon Toshpulatova, al record asiatico in 1’03″89, mentre il bronzo va alla statunitense Rebecca Meyers, terza in 1’04″41.

Federico Morlacchi conquista l’argento nei 200 misti SM9 maschili in 2’17″66, bruciando l’australiano Timothy Hodge, terzo in 2’17″68, mentre l’oro va al russo Andrei Kalina in 2’16″67. Nei 100 dorso S10 maschili vince l’ucraino Maksym Krypak con il record dei campionati in 58″00, ma l’argento va a Stefano Raimondi, secondo in 1’00″11, ed il bronzo a Riccardo Menciotti, terzo in 1’00″78.

Nei 50 dorso femminili S5 medaglia di bronzo per Monica Boggioni in 45″30, alle spalle dell’iberica Teresa Perales, oro in 44″71, e della turca Sumeyye Boyaci, d’argento in 44″74. Bronzo anche per Giulia Terzi nei 100 stile libero S7 femminili in 1’12″33, mentre l’oro va alla statunitense McKenzie Coan in 1’08″83, e l’argento alla tedesca Denise Grahl, seconda in 1’12″10.