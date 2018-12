Mondiali in vasca corta: le iscrizioni gara degli azzurri, Federica Pellegrini sui 200 sl

La FIN ha comunicato le iscrizioni gara degli azzurri per i Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. La grande notizia della vigilia è che Federica Pellegrini si cimenterà sui 200 metri stile libero per difendere il titolo conquistato due anni fa a Windsor, la Divina non si tira indietro e torna sulla sua distanza prediletta. La veneta sarà impegnata nel primo giorno di gara al pari di Gabriele Detti che nuoterà i 400 stile libero al pari di Matteo Ciampi. L’Italia può contare anche su Margherita Panziera (200 dorso), su Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero), su Simona Quadarella e su tanti azzurri pronti a sorprendere (ben 32 atleti ai blocchi di partenza). Di seguito le iscrizioni gara degli italiani ai Mondiali.

Gli italiani iscritti

Atlete (10): Ilaria Bianchi (CN Azzurra 91) 50, 100 e 200 fa, Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) 50 e 100 rana, Martina Carraro (CN Azzura 91) 50 e 100 rana, Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto) 200 fa, 100, 200 e 400 mx, Elena Di Liddo (CC Carabinieri /CC Aniene) 50 e 100 fa, 50 do, Erica Musso (Fiamme Oro) 200 e 400 sl, Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) 100 e 200 do, Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene) 400 e 800 sl, Federica Pellegrini (CC Aniene) 100 e 200 sl, Carlotta Zofkova (Carabinieri / Imolanuoto) 50 e 100 do.

Atleti (22): Domenico Acerenza (CC Napoli) 1500 sl, Federico Burdisso (Tiro a Volo) 200 fa, Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 100 do, 200 mx, Matteo Ciampi (Esercito / Nuoto Livorno) 200 e 400 sl, Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 50 e 100 fa, Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto) staffette, Gabriele Detti (Esercito / In Sport) 400 sl, Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro / NC Brebbia) 50 e 100 ra, Filippo Megli (Carabinieri / FlorentiaNuotoClub) 200 sl, Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) 100 sl, Davide Nardini (Genova Nuoto) staffette, Marco Orsi (Fiamme Oro / CN Uisp Bologna) 100 mx, Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 1500 sl, Luca Pizzini (Carabinieri / IC Bentegodi) 200 ra, Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto) staffette, Matteo Restivo (Carabinieri / FlorentiaNuotoClub) 200 do, Matteo Rivolta (Fiamme Oro) 50 e 100 fa, Simone Sabbioni (Esercito / Swim Pro SS9) 50, 100 do, Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto) 50 e 100 ra, 100 mx, Andrea Vergani (Carabinieri / Nuotatori Milanesi) 50 sl, Lorenzo Zazzeri (Esercito / FlorentiaNuotoClub) 100 sl, Mattia Zuin (Fiamme Oro / Nottoli Nuoto) staffette.