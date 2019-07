Alieno Peaty! Scende sotto i 57" e stampa il nuovo record del mondo nei 100 rana

Ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju si sono appena concluse le semifinali dei 100 metri rana maschili, dominate ancora una volta dall’inglese Adam Peaty che ha stampato un impressionante 56.88 diventando il primo essere umano capace di sfondare la barriera dei 57 secondi. Il ventiquattrenne re indiscusso della rana mondiale era uno degli atleti più attesi ma una prestazione di questo tipo era oggettivamente fuori da ogni radar soprattutto in una semifinale: il tempo di Peaty è andato ad abbassare di 22 centesimi il precedente primato che già gli apparteneva (27.10), dimostrando ancora una volta che in questa specialità per gli avversari restano solo le briciole.

Per meglio comprendere la portata del tempo registrato è necessario analizzare il secondo tempo della manche, ottenuto dal connazionale Wilby James in 58.83, a quasi 2 secondi di distacco. Un gran peccato invece per il nostro Fabio Scozzoli, sesto nella seconda semifinale, che con 59.22 non riesce ad entrare nella finale più veloce di sempre per un solo centesimo di secondo.