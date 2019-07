Benedetta Pilato, che emozione: "Sono sconvolta, non ci credo"

Benedetta Pilato ha conquistato un’incredibile medaglia d’argento sui 50 metri rana ai Mondiali 2019 di nuoto. L’azzurra è salita sul secondo gradino del podio ad appena 14 anni: una vera e propria predestinata che è esplosa in questa stagione, oggi è nata una meravigliosa stella nella vasca di Gwangju e l’Italia potrebbe avere trovato la sua nuova fuoriclasse per il futuro nel giorno in cui Federica Pellegrini nuoterà la sua ultima gara in carriera in una rassegna iridata. Un risultato davvero incredibile per questa piccola campionessa che ha tenuto testa al fenomeno King lottando spalla a spalla per la medaglia d’oro e ottenendo poi un argento semplicemente stupefacente.

Benedetta Pilato si è poi presentata ai microfoni della Rai in lacrime, incredula per l’impresa compiuta:

" Non ci credo, sono contentissima e non posso dire altro. Sto lavorando bene, adesso devo pensare ai Mondiali junior ma voglio vivere questo momento e ancora non ci credo. Non sono mai stata così tesa prima di una gara ma credo che sia anche normale, sono contentissima e non so che dire "

" Vedendomi col terzo tempo mi ha sfiorato l’idea di una medaglia ma non me l’aspettavo, è bellissimo competere con gente che ha più esperienza e queste esperienze mi aiutano a crescere. Ho visto la luce sul blocco ed erano due pallini, ho iniziato a urlare e infatti la King mi ha chiesto se era tutto ok: sono sconvolta "