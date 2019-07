Benedetta Pilato splendido argento mondiale nei 50 rana a soli 14 anni

L'Italia del nuoto trova una nuova stella: Benedetta Pilato da Taranto, 14 anni e argento mondiale nei 50 rana.

La giovane azzurra, matricola di questi Mondiali, si era distinta nelle batterie di venerdì mattina col nuovo record italiano e nelle semifinali con il terzo tempo di accesso alla finale. Sembrava troppo per un'atleta così giovane, ma Benedetta è evidentemente una ragazza che sa già come gestire la tensione e mette in scena una gara magistrale, di quelle da far paura alla favorita, Lilly King.

Benedetta tiene testa alla statunitense per tutta la vasca, poi King si allunga nel finale e tocca la piastra in 29.84; per Pilato 16 centesimi di distacco, ma è quanto basta per centrare l'argento davanti a una delle ex regine dello stile, Yuliya Efimova.

L'artra italiana, Martina Carraro, era entrata in finale col quarto tempo e chiude sesta e contenta per la connazionale.