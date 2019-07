Di Liddo chiude 4a nei 100 farfalla; Carraro e Castiglioni in finale con record italiano

Sarah Sjoestroem sconfitta da Margaret MacNeil nei 100 farfalla donne, ottima Di Liddo, 4a

E’ quarta Elena Di Liddo nella finale dei 100 farfalla donne dei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra nuota sui limiti molto vicini al suo record italiano (57″04) e tocca la piastra in 57″07, confermando un livello molto elevato in una gara dai contenuti tecnici importanti. Un passaggio ai 50 metri moderato per la pugliese che poi, nella seconda vasca, ha saputo chiudere la sua prova, dando un connotato positivo al proprio atto conclusivo.

Vero è che il numero lo ha fatto la canadese Margaret MacNeil. Un po’ come accaduto ieri nel caso dei 400 stile libero donne tra l’australiana Ariarne Titmus e l’americana Katie Ledecky, lo stesso è accaduto tra la nordamericana e la svedese Sarah Sjoestroem. La scandinava, detentrice del primato del mondo e grande favorita alla vigilia, ha dovuto subire la rimonta inattesa di una MacNeil scatenata, capace nei secondi cinquanta metri di realizzare lo split di 29″06. Il 55″83 le ha consentito, dunque, di prevalere, firmando anche il nuovo primato americano, a precedere la svedese (56″22) e l’australiana Emma McKeon (56″61), molto competitiva anche in questa specialità.

Martina Carraro vola in finale nei 100 rana con il record italiano, pareggiato dalla Castiglioni

L’Italia può sorridere grazie a Martina Carraro nelle semifinali dei 100 rana donne dei Mondiali 2019 a Gwangju(Corea del Sud). La ligure firma il nuovo record italiano di 1’06″39, migliorando il primato da lei stessa detenuto e vecchio di tre anni (1’06″41). Una prova strategicamente ineccepibile per lei: passaggio nei primi cinquanta metri controllato (31″76) e poi una seconda vasca notevolissima da 34″63 che le ha consentito di ottenere il quarto tempo complessivo della graduatoria generale. Un crono che premia la dedizione e l’applicazione dell’azzurra, in grande condizione. Spareggio per la lombarda Arianna Castiglioni. La classe ’97 tricolore, con il crono di 1’06″97, contende il pass per l’atto conclusivo alla belga Fanny Lecluyse e pareggia il record italiano della Carraro

Per quanto riguarda il primato della specialità, l’atteso confronto tra Lilly King e Yuliya Efimova ha visto, per il momento, prevalere la russa, che ha firmato il miglior tempo di 1’05″56, con 10 centesimi di vantaggio sull’americana. Vero è che domani si assegneranno le medaglie e la contesa tra due atlete, che poco si amano, animerà la scena, al pari di Martina che, visto i soli 9 centesimi di distacco dalla giapponese Reona Aoki (terza), può sognare.

Una spenta Margherita Panziera fallisce l’accesso alla finale nei 100 dorso

Piccola grande delusione per l’Italia nella seconda semifinale dei 100m dorso dei Mondiali di nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, visto che Margherita Panziera ha fallito l’accesso alla finalissima dopo una giornata cominciata già con qualche dubbio di troppo dalle batterie della mattina. Alto il tempo della veneta che non riesce ad andare oltre il 59.83 ed esce dalla competizione visibilmente scura in volto, probabilmente in difficoltà nel capire la somma di fattori che hanno portato a questo crono che è oggettivamente molto alto per un’atleta che ha il personale in 58.92. Il passaggio al primo 50 è stato discreto in 29.01 ma quando tutti si aspettavano la consueta progressione conclusiva Panziera ha invece cominciato a faticare, complice anche una subacquea dopo la virata non precisissima e non è riuscita a centrare la finale che aveva un accessibile tempo d’accesso in 59.71; ora per lei è tempo di staccare un attimo la spina e riuscire a ritrovare la serenità in vista del weekend dove sarà attesissima nella sua gara, i 200.

Nessun problema per le favoritissime della competizione, la canadese Kylie Masse stampa il miglior tempo in 58.50 davanti alla coppia di giovanissime emergenti Minna Atherton (58.60) e la connazionale Ruck Taylor (58.83); quarta la statunitense detentrice del primato mondiale Kathleen Baker con 59.03.

Enorme Filippo Megli che polverizza il record italiano e centra la finale dei 200 stile

Forti emozioni arrivano dalle semifinali dei 200 metri stile libero dei Mondiali 2019 di nuoto in corso a Gwangju, dopo che Filippo Megli è riuscito a estrarre dal cilindro la miglior versione di se stesso nuotando in 1’45.76, una prova che rappresenta la prima volta assoluta per un atleta italiano sotto l’1’46 nella specialità; il tempo ottenuto dal toscano polverizza infatti il record italiano di Emiliano Brembilla di 1’46″29 che resisteva dal Mondiale di Roma 2009.

Il ventiduenne è partito molto forte passando a metà gara in 51.70 ed è riuscito a mantenere il ritmo elevato anche sul finale, classificandosi quinto nella propria semifinale e qualificandosi con l’ottavo tempo complessivo per la finale di domani che a questo punto rappresenterà un degno coronamento del suo percorso. Miglior tempo a sorpresa per l’australiano Clyde Lewis che in corsia 1 della prima semifinale ha staccato con 1’44.90 di quasi mezzo secondo il cinese Sun Yang e il lituano Danas Rapsys (+0.54).