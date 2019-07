Dopo 16 anni si chiude il sipario: Federica Pellegrini nuota l'ultima gara in un Mondiale

Tutte le storie hanno una fine e oggi si scriverà l’ultima pagina della splendida avventura di Federica Pellegrini ai Mondiali. Infatti la Divina nuoterà gli ultimi 100 metri in una rassegna iridata. Alle ore 15.00 la fuoriclasse di Spinea disputerà l’ultima gara della carriera in un Mondiale e sarà la staffetta 4×100 mista, in cui nella mattinata di Gwangju ha trascinato l’Italia in finale con il terzo tempo complessivo. Sarà un momento indimenticabile, un minuto lunghissimo, perché segnerà la storia del nuoto italiano, perché sarà l’ultimo atto di una campionessa straordinaria. L’ultimo atto solo ai Mondiali però, perché l’azzurra non chiuderà certo qui la sua carriera, con il mirino puntato dritto verso Tokyo 2020, per la sua quinta Olimpiade.

Il cammino ai Mondiali della Pellegrini iniziò 16 anni fa, quando a Barcellona 2003 esordì nella 4×100 stile libero, in quarta frazione, riuscendo a qualificarsi per la finale con l’ottavo e ultimo tempo utile. Da lì in poi una carriera mitica, con undici medaglie conquistate in nove rassegne iridate. La prima arrivò al secondo Mondiale della carriera, a Montreal 2005, quando ottenne l’argento nei 200 sl, gara che l’ha fatta entrare nella storia e in cui è sempre salita sul podio, conquistando quattro ori. Il primo dei quali arrivò a Roma 2009, in cui, trascinata dal tifo azzurro, riuscì a fare suo anche il titolo nei 400 sl e realizzare in entrambe le gare il record del mondo. Una doppietta che ha saputo ripetere poi anche a Shanghai 2011. A Budapest 2017 trionfò invece in un duello stellare con Katie Ledecky e infine l’ultimo sigillo di questa edizione a Gwangju, in cui si è confermata ancora una volta la più forte di tutte. A tutto ciò si aggiunge anche l’argento nella staffetta 4×200 sl a Kazan 2015. Un palmares davvero pazzesco per una delle più grandi di sempre dello sport italiano.

