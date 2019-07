Federica Pellegrini leggendaria! Quarto oro mondiale nei 200 sl, ottava medaglia consecutiva

Il 28 luglio 2017 dopo il trionfo di Budapest aveva dichiarato che non avrebbe più nuotato i 200 stile libero nella sua carriera, due anni dopo però Federica Pellegrini è ancora lì sul tetto del mondo, sul gradino più alto a guardare tutti dall’alto in basso e a scrivere un altro capitolo di una carriera che è pura leggenda.

Ottava finale mondiale ed ottava medaglia nella specialità per la Divina che si porta a casa il quarto oro, il più incredibile e che fa sognare in ottica Tokyo 2020, l’Olimpiade che dista esattamente un anno. A 31 anni Federica ha ancora una volta alzato l’asticella, con una condotta di gara magistrale e le solite due vasche finali immaginifiche: la Divina ha lasciato solamente le briciole alle rivali non lasciando scampo a Titmus e alla svedese Sjoestroem. Se è stato l’ultimo mondiale di Federica, è stato veramente il miglior epilogo di un’avventura dorata e di un’atleta infinita e che non smette mai di stupire.