Paltrinieri: "L'obiettivo era il pass per le Olimpiadi non la medaglia. A Tokyo me la giocherò"

Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che era poi l’obiettivo principale di questa gara.

Nelle dichiarazioni a caldo l’azzurro ha analizzato così la sua prova:

" È stata dura, soprattutto nell’ultimo chilometro perché ero un po’ più cotto del normale dopo essere stato in testa per lunghi tratti. Pensavo di riuscire ad essere più veloce nella fase centrale, ma Wellbrock e Rasovszky non si sono mai staccati da me e mi sono trovato spesso davanti. A quel punto ho preferito non decelerare perché non è nelle mie caratteristiche nuotare sotto ritmo. Nell’ultimo giro l’ho pagato. Comunque il sesto posto al mondiale è un buon risultato, soprattutto perché è una nuova esperienza per me che sono un rookie. L’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. "

Dopo tanti piazzamenti di prestigio nelle World Series, Patrinieri si conferma così ai vertici in questa specialità, in cui è convinto di poter crescere ancora molto:

" L’anno prossimo me la giocherò. Quelli che sono arrivati davanti sono sicuramente più esperti. Io ho ancora tantissimo da migliorare, da provare. Desidero nuotare i 10.000 sempre meglio. La prossima stagione ne proverò di più perché maturo gara dopo gara. Il piazzamento è buono, ma sono consapevole di poter dare di più. Ora c’è la staffetta. Sono 1250 metri. È una distanza ormai acquisita. Abbiamo una selezione molto forte. Sono felice di poter dare il mio contributo ad una squadra ambiziosa "

La gioia di Sanzullo: "E' il giorno più bello della mia vita"

Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN:

" Ho cercato di restare sempre nel gruppo che seguiva i primi per risparmiare energie e poi risalire. Sono molto felice perché corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi. È il giorno più bello della mia vita. "

