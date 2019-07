Festa italia ai Campionati mondiali di nuoto di Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri vince infatti la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero.

Per Paltrinieri una gara dominata, con il carpigiano che dai 300 metri in poi ha fatto il vuoto. Paltrinieri ha chiuso in 7’39’’27’’’ abbattendo così il muro dei 7.40 e trovando il record europeo; per Greg una vittoria piazzando quasi 2 secondi di vantaggio al secondo classificato, il norvegese Christiansen (7'41''28''). Terzo il francese Aubry in 7'42''08'''.

Cede il titolo invece Gabriele Detti, campione in carica mondiale su questa distanza ma che ha terminato oggi al 5° posto in 7’43’’89’’’.

Per Paltrinieri è il 3° Oro Mondiale in carriera, il primo negli 800 dopo le vittorie nei 1500 metri del 2015 e 2017.

Paltrinieri diventa anche il primo uomo di sempre a vincere sia in acque libero che in piscina nello stesso mondiale (argento nella staffetta 5km).

Gregorio Paltrinieri, Mondiali Gwangju 2019Getty Images

Le dichirazioni

"Sono contentissimo, una gara bella. Non so bene i tempi, ho cercato di andare forte e mettermi sul mio ritmo. Il vantaggio mi ha fatto ben sperare e sono veramente contento". Così Gregorio Paltrinieri, commenta ai microfoni della Rai, la medaglia d'oro negli 800 sl ai Mondiali.

"Dovevo imporre un ritmo forte, senza esagerare. Sono contento perchè erano 4 anni che non facevo un 800 fatto bene, è il primo dopo tanto tempo e sono contentissimo", ha aggiunto. Deluso per il quinto posto Gabriele Detti, che però ha commentato: "Sono contento che il titolo sia rimasto in casa".