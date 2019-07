Panziera: “La condizione non è al meglio, devo limare mezzo secondo"

La mattinata dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju (Corea del Sud) ha visto le azzurre della staffetta 4×100 mista ottenere il pass per la finale con il terzo tempo in 3’58″35, dietro a Stati Uniti in 3’55″39 e Australia in 3’58″19. In acqua Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini, che questo pomeriggio disputerà l’ultima gara della carriera in una rassegna iridata.

Tra di esse l’unica prestazione deludente è stata quella di Panziera, che ha nuotato la sua frazione in 1’00″56, ben al di sotto del suo potenziale e sarà chiamata a scendere sotto il minuto in finale per poter puntare ad un risultato importante. Queste le dichiarazioni dell’azzurra riportate dalla FIN:

" Si vede che la condizione non è delle migliori. Bisogna andare avanti più con la testa che con le braccia. Nel pomeriggio spero di riuscire a limare almeno quel mezzo secondo che potrebbe servire "

Tempo in linea con le previsioni invece per Castiglioni, che chiude in 1’06″68: Il tempo mi soddisfa abbastanza, non è nulla di che, ma è in linea con quelli delle ultime settimane. Mi ha fatto piacere dare un contributo alla staffetta. Nel pomeriggio sarò sostituita e tiferò dagli spalti. Abbiamo il terzo tempo; sarà molto dura lottare per una medaglia perché subentreranno molte atlete, ma ce la giocheremo fino alla fine”.

Buona prova anche di Bianchi, che nel delfino fa 57″54 :

" Sono contenta. Ho cercato di tenere il più possibile la forma. Ho un po’ accusato la stanchezza rispetto alla staffetta mixed, ma il tempo è in linea con la mia gara che ho disputato una settimana fa. "

