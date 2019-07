Pellegrini al settimo cielo: "Non ci credo! Sono contenta perchè è il mio ultimo Mondiale"

" Non ci credo ancora, ho fatto quello che ho voluto sentendomi come volevo. E' stato incredibile anche il tempo, vuol dire che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto e forse come non mai. Sono tanto contenta perchè è il mio ultimo mondiale "

Federica Pellegrini è al settimo cielo. Ha conquistato l'ottava medaglia consecutiva ai Mondiali nei 200 stile libero. A Gwangju, in Corea del Sud, nell'ultima kermesse iridata in carriera prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la campionessa veneta mette in bacheca il nono successo nella specialità dove ha sempre brillato e che diverse volte aveva abbandonato.

Ai microfoni di RaiSport, Federica commenta con orgoglio la vittoria con anche un grande tempo, 1.54.22, davanti a Titmus e Sjoestroem. E non riesce a trattenere le lacrime di gioia.

" A me piace lavorare, non sempre i risultati sono arrivati ma questa volta è incredibile. Sono felice, Budapest è stato voluto fortemente ma mai avrei immaginato l'oro. Qui sono successe una serie di cose strane, mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante arrivando così di passaggio: è bellissimo. Non vedo l'ora di salire sul podio per cantare l'Inno di Mameli "

Poi dopo la premiazione sul podio, l'Inno di Mameli e le foto di rito con la medaglia d'oro, Federica ha parlato di nuovo ai microfoni di RaiSport:

" E' una cosa incredibile, non riesco ancora a rendermi conto e non ci si abitua mai. Ho lavorato tanto, ci abbiamo creduto sempre ma è davvero un oro inaspettato. Sono contenta per me, per il mio staff e per tutta la mia famiglia. Come definisco questa medaglia? Amore "