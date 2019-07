Quadarella: "Ho provato a fare l'impresa, ho sentito l'odore dell’oro"

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2019, l’azzurra ha cercato di fare saltare il banco e ha forzato il ritmo a metà gara per provare a mettere in ginocchio la grande favorita Katie Ledecky. La laziale, reduce dal trionfo sui 1500 sl, ha superato la statunitense e ha accarezzato il sogno del trionfo ma l’ultima vasca della fuoriclasse americana si è rivelata incontenibile per la nostra portacolori che può comunque essere soddisfatta di questo risultato.

Simona Quadarella ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: