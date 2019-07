Simona Quadarella rinuncia ai 400 sl: si concentrerà su 800 e 1500

Dal 21 al 28 luglio nel Nambu University Municipal Aquatics Center i nuotatori più forti del mondo si affronteranno nella rassegna iridata in piscina di Gwangju (Corea del Sud). Le aspettative in casa Italia sono molte e l’obiettivo sarebbe quello di replicare quanto già fatto nei Mondiali 2017 di Budapest (Ungheria), quando arrivarono dalla vasca 3 ori e 3 bronzi. Un proposito non certo semplice per la formazione guidata dal CT Cesare Butini ma c’è da scommettere che gli azzurri getteranno il cuore oltre l’ostacolo.

Sul fronte tricolore, una novità arriva e riguarda la tre volte campionessa d’Europa (400-800-1500 sl) Simona Quadarella. La romana ha infatti deciso di rinunciare ai 400 sl e concentrarsi essenzialmente negli 800 e 1500 sl, le cui batterie sono in programma rispettivamente il 26 e il 22 luglio. Una scelta ponderata quella di Quadarella che, per tempi e prospettive, ritiene di avere più carte da giocare nelle 16 e nelle 30 vasche. Pertanto, la sua scelta ha fondamento sulla base della gestione delle energie, oltre che per le qualità delle avversarie nella distanza più breve.