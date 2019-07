Simona Quadarella sensazionale! Oro mondiale nei 1500 sl dieci anni dopo Alessia Filippi

Lacrime azzurre nelle acque di Gwangiu. Sono quelle di Simona Quadarella, la nuova regina mondiale dei 1500 stile libero. Un successo dominante, che era nell’aria dopo il forfait della statunitense Katie Ledecky ma maturato con una gara comandata dalla prima all’ultima bracciata. Dieci anni dopo Alessia Filippi, il tricolore è nuovamente sul gradino più alto del podio in una rassegna iridata grazie a questa ragazza romana che dal 2017 ad oggi è cresciuta in maniera esponenziale ed ora si gode un trionfo che la lasciano incredula e senza parole...

" E’ assurdo non ci credo, non chiedetemi perché ma sapevo che avrei vinto sin dalla partenza. L’ho detto anche a Christian (il suo allenatore, ndr) che non vedevo l’ora di entrare in acqua. E’ bellissimo. Il forfait di Ledecky? Lho saputo stamattina che non avrebbe gareggiato. All’inizio ero spiazzata. Sono convinta che la fortuna però vada anche a chi se la merita. Sono stati due anni fantastici, da Budapest, a Glasgow ed ora questo questo oro che non mi sembra ancora realtà: cerchiamo di continuare così non solo a Tokyo perché ogni volta che vinco una gara mi gaso di più e voglio fare di più . Ho faticato tantissimo e non vedevo l’ora di arrivare per sfogarmi. "

Christian che pensi non vedevo l’ora di entrare in acqua. E’ bellissimo. Lho saputo stamattina che Ledecky non c’era, all’inizio ero spiazzata. Sono convinta che la fortuna però vada anche a chi se la merita. Sono stati due anni fantastici, da Budapest, a Glasgow ed ora questo questo oro che non mi sembra ancora realtà: cerchiamo di continuare così non solo a Tokyo perché ogni volta che vinco una gara mi gaso di più e voglio fare di più . Ho faticato tantissimo e non vedevo l’ora di arrivare per sfogarmi.