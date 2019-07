Subito medaglia per l'Italia! Detti bronzo e record nei 400 sl, oro a Sun Yang

Il Mondiale in vasca non poteva aprirsi in modo migliore per l'Italia visto che la prima finale a Gwangju, in Corea del Sud, regala subito una medaglia. A conquistarla è Gabriele Detti, bronzo nei 400 stile libero stampando anche il nuovo record italiano sul 3'43"23. Oro per il cinese Sun Yang che si conferma campione per la quarta edizione consecutiva in 3'42"44 mentre argento è l'australiano Mack Horton, che ha preceduto il cinese alle Olimpiadi di Rio de Janeiro (3'41"55 contro 3'41"68), ma era stato battuto a Budapest due anni orsono. Stesso podio, dunque.

Quinto posto da esordiente per Marco De Tullio che nuota in 3'44"86, sbriciolando il personale d'iscrizione (3'46"89 il 2/4/2019, già limato col 3'45"99 della batteria). Tra loro si piazza il lituano Danas Rapsys, campione del mondo in vasca corta, in 3'43"50.

" Sono contentissimo - racconta i 24enne livornese bronzo olimpico (3'43"44) e mondiale nel 2015 (3'43"93), campione d'Europa nel 2016 (3'44"01) - Sapevo che sarebbe stata una gara molto dura. Sinceramente, e purtroppo, non ho visto Horton. Ho buttato giù qualcosina al record italiano e nuotato un tempo che è un ottimo auspicio per la finale degli 800 dove proverò a difendere il titolo mondiale. Sun ha vinto con merito. Se sta qui vuol dire che poteva partecipare a prescindere dalle chiacchiere che girano. Non l'avevo mai visto così da vicino in gara. Vuol dire che sono andato forte anch'io "

Applausi anche per Elena Di Liddo che vola in finale nei 100 farfalla col sesto tempo mentre resta fuori Ilaria Bianchi. Soprattutto Elena abbassa ancora il record italiano registrato da lei stessa in batteria: 57"04, ad un passo dal frantumare la barriera dei 57", dopo il 57"18 della mattinata. Queste le finaliste dei 100 farfalla: Sjostrom (Swe), MacNeil (Can), Wattel (Fra), McKeon (Aus), Throssel (Aus), Di Liddo (Ita), Dahlia (Usa), Hansson (Swe).

Niente finale invece per Piero Codia: è terzo nella sua semifinale con 23"59 alle spalle di Govorov e Szabo ma è nono totale, primo degli esclusi.