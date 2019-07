VIDEO - Federica Pellegrini, l'oro più bello! Rivivi la gara che ha regalato l'8a medaglia mondiale

L’ottava meraviglia di Federica Pellegrini. Ottavo podio Mondiale, regina iridata nei 200 stile libero per la quarta volta. Come nel 2009, nel 2011 e nel 2017. Una meraviglia a quasi 31 anni. Un successo costruito con la solita seconda parte di gara da urlo: Fede vira ai 50 settima in 27”05, ai 50 è già quarta in 56”10, ai 150 è seconda un 1’25”32 e nell’ultima vasca trionfa in 1’54”22. Spettacolare, inossidabile, infinita.

