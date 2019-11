Nuoto, Coppa del Mondo Kazan 2019: Arianna Castiglioni vince i 100 rana femminili

Nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di nuoto di Kazan, in Russia, nella piscina da 50 metri arriva un successo per l’Italia: nei 100 rana femminili affermazione di Arianna Castiglioni in 1’07″59, che va a precedere la russa Mariia Temnikova, seconda in 1’07″67, e la bielorussa Alina Zmushka, terza in 1’08″11.

Nei 100 stile maschili sesta posizione per Luca Dotto, che fa segnare 49″53 nella gara con tripletta russa: vittoria e record della Coppa del Mondo per Vladislav Grinev in 47″78 (p. prec. 47″88 di Vladimir Morozov), che batte il vecchio detentore, secondo in 48″15, e Mikhail Vekovishchev, terzo in 48″41.

Doppietta russa nei 1500 maschili, dove si impone Ilia Druzhinin in 15’10″73 davanti al connazionale Iaroslav Potapov, secondo in 15’24″71, mentre completa il podio il sudcoreano Kim Woomin in 15’30″93. Nei 400 misti femminili vince la magiara Katinka Hosszu in 4’36″77, con l’austriaca Claudia Hufnagl seconda in 4’44″66 e l’altra ungherese Zsuzsanna Jakabos terza in 4’44″68.

Nei 50 dorso maschili pronto riscatto del russo Vladimir Morozov, che trionfa in 24″55 battendo lo statunitense Michael Andrew per 0″05. Completa il podio l’altro russo Grigory Tarasevich, a 0″30. Doppietta russa anche nei 200 stile femminili, con Daria Ustinova che in 1’59″23 precede di 0″20 la connazionale Daria Mullakaeva, mentre è terza la magiara Zsuzsanna Jakabos a 0″22.

Nei 200 misti maschili affermazione del tedesco Philip Heintz con il tempo di 1’59″11, che precede il lituano Danas Rapsys, secondo in 1’59″87, ed il nipponico Keita Sunama, terzo in 2’00″76. Nei 100 dorso femminili vittoria australiana con Kaylee McKeown, con il tempo di 59″25. Battuta per 0″02 la russa Mariia Kameneva, completa il podio l’australiana Emily Seebohm a 0″38.

Nei 50 rana maschili successo del nipponico Yasuhiro Koseki in 27″07, che batte per 0″04 il brasiliano Felipe Lima e per 0″08 l’olandese Arno Kamminga. Nei 50 farfalla femminili nuova affermazione russa con Arina Surkova, prima in 25″62, mentre è seconda l’australiana Cate Campbell a 0″46. Terza la danese Jeanette Ottesen a 0″49.

Nei 200 farfalla maschili tripletta russa con Daniil Pakhomov primo in 1’57″85, Vladimir Kudryashov secondo in 1’58″49, e Petr Zhikharev terzo in 1’58″51, infine nella 4×100 stile mista affermazione della Russia in 3’27″85 davanti all’Australia, seconda in 3’31″19, ed alla Corea del Sud, terza in 3’31″85.