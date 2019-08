Nuoto di fondo: Paltrinieri primo nel test olimpico della 10 km ma il cronometro va in tilt.

Nel weekend appena trascorso il buon Gregorio Paltrinieri il suo tuffo in quel che sarà a Cinque Cerchi tra un anno l’ha fatto. Greg infatti ha preso parte dal test olimpico della 10 km a Tokyo per sondare le condizioni dell’acqua e farsi un’idea del clima.

Inutile dire che c’è preoccupazione. Alle 5 del mattino il termometro sfiorava i 30°C e la gara ha visto l’americano Jordan Wilimovksky doppiato e costretto al ritiro, mentre il campione olimpico Ferry Weertman ha concluso ultimo. Da par suo, il carpigiano ha impostato una gara in progressione e ha dominato la scena nel finale, precedendo l’australiano Kei Edwards. Il sistema però di cronometraggio è andato in tilt ed è stata data la vittoria a quest’ultimo (17° Mario Sanzullo). Non trattandosi di una manifestazione ufficiale, l’Italia non ha fatto ricorso ma di sicuro le condizioni nelle quali si è tenuta la prova fanno discutere. Caldo e acqua sporca non sono certo le migliori credenziali per quanto accadrà tra 12 mesi e per questo il direttore della Fina, Cornel Marculescu, ha annunciato un anticipo sull’inizio delle gare (5.30/6.00 del mattino giapponese). Sarà sufficiente?