Nuoto, ipotesi Mondiali ed Olimpiadi nello stesso anno nel 2021: la rassegna iridata rischierebbe di

Il Coronavirus sta avendo delle conseguenze notevoli sull’organizzazione degli eventi sportivi. I numeri crescenti del Covid-19 (contagiati e vittime) hanno portato all’annullamento e alla cancellazione di diverse competizioni in calendario. L'ultimo evento rinviato sono stati i giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le autorità giapponesi e il Cio hanno stabilito, infatti, di disputare la manifestazione a Cinque Cerchi l’anno prossimo per via dell’emergenza sanitaria citata.

Una scelta logica per certi versi, che però potrebbe causare criticità nel calendario. Sulla carta, infatti, tra le rassegne in programma vi sono i Mondiali di nuoto a Fukuoka. Ebbene, la Fina ha fatto già sapere infatti che si potrà discutere un eventuale spostamento della data (16 luglio-1 agosto 2021), ma che non vi sarà il posticipo nel 2022. Come affermato, infatti, dal direttore esecutivo della Fina Cornel Marculescu:

" Se i Giochi saranno in estate, allora bisognerà cambiare le date dei Mondiali. Se andranno in scena a inizio anno, il programma potrebbe essere lo stesso. Aspettiamo di vedere quale sarà la decisione del Cio. "

Dunque Mondiali e Olimpiadi nello stesso anno? Sembrerebbe proprio di sì. Discorso diverso invece per gli Europei di Budapest (Ungheria), che forse potrebbero disputarsi in questo 2020. La Len, infatti, già da qualche giorno aveva informato del rinvio della competizione (inizialmente prevista dall’11 al 24 maggio) nel mese di agosto. Una situazione però in evoluzione legata al coronavirus.

E’ chiaro che con questa scelta la rassegna iridata sarebbe un po’ svalutata, vista la contemporaneità con i Giochi, e quindi si assisterebbe a qualcosa di “secondo piano” rispetto all’evento a Tokyo.

