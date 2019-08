Nuoto, Ryan Lochte rientra dopo la squalifica e vince i 200 misti ai Campionati USA

Ryan Lochte, sei volte campione olimpico, ha festeggiato il suo ritorno dopo 14 mesi di sospensione trionfando nella gara dei 200 misti ai campionati di nuoto statunitensi a Palo Alto, in California. Lochte, 35 anni sabato scorso, ha chiuso con il tempo di 1:57.76 ottenendo il suo 27° titolo nazionale e candidandosi a far parte della squadra olimpica, in vista dei Giochi di Tokyo del prossimo anno, per la quinta volta.

"È stato molto più facile dieci anni fa", ha commentato Lochte, che ha preceduto Shalne Casas. "Ho ancora molta strada da fare per il 2020", ha aggiunto.

Gli ultimi tre anni sono stati turbolenti per l'atleta americano: inizialmente sospeso 10 mesi dopo uno scandalo alle Olimpiadi di Rio 2016, quando aveva denunciato di essere stato vittima di una rapina, fatto poi rivelatosi falso, è stato quindi sospeso per 14 mesi dall'agenzia antidoping americana per una trasfusione di sangue superiore alla quantità consentita nel 2018. Lo scorso anno, inoltre, Lochte è stato in cura per problemi di alcolismo.