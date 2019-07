Nuoto sincronizzato, Mondiali 2019: Linda Cerruti sesta nel solo libero

Sesta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 12.00 italiane (le 19.00 locali) ha preso il via la finale della routine “free” del solo. Tra le protagoniste, abbiamo potuto ammirare anche l’azzurra Linda Cerruti.

La 25enne ligure, con movenze un po’ da farfalla e un po’ da libellula in tinte noir, ha interpretato con energia l’angelo dei “Massive Attack”. Una scelta forte quella della nostra portacolori che ha accarezzato l’acqua con leggerezza. In stile trip-hop, seguendo il ritmo lento e profondo delle chitarre accompagnate dal basso e da una voce soave, ha inscenato in vasca un show molto particolare. Cerruti ha ottenuto il sesto posto con lo score di 90.4667 (esecuzione 27.1000, impressione artistica: 36.2667, difficoltà: 27.1000), migliorando di un decimo di punto in due dei tre pannelli rispetto ai preliminari.

Neanche a dirlo la russa Svetlana Romashina si è tolta la soddisfazione di conquistare la 21esima medaglia d’oro mondiale. L’atleta dell’Est, tornata alle gare dopo due anni di break per maternità, ha messo in mostra la solita classe interpretando “Carmen”, l’opéra-comique di Georges Bizet, e ottenendo il riscontro finale di 97.1333 (esecuzione: 29.1000, impressione artistica: 38.9333, difficoltà: 29.1000). Alle sue spalle la magnifica spagnola Ona Carbonell, capace di vincere per la quarta volta consecutiva nel solo libero una medaglia iridata. L’iberica, sul tema importante del ruolo delle donne nella società, è stata premiata dalla giuria con 94.5667 (esecuzione: 28.3000, impressione artistica: 37.8667, difficoltà: 28.400), mettendosi alle spalle la giapponese Yukiko Inui, che ha ricevuto dalla giuria 93.2000 (esecuzione: 27.8000, impressione artistica: 37.6000, difficoltà: 27.8000). A completare la top-5 l’ucraina Marta Fiedina (92.5667) e la canadese Jacqueline Simoneau (90.7000).