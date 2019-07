Nuoto sincronizzato, Mondiali Gwangju 2019: Russia stellare nei preliminari del libero, Italia sesta

Nella prima mattinata italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno italiano.

La formazione italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone e Enrica Piccoli ha dimostrato per l’ennesima volta tutta la propria qualità registrando un altro punteggio sopra i 91 punti (91.2667 con 27.0000 di esecuzione, 36.6777 di impressione e 27.6000 di difficoltà) dopo quello di ieri nella finale del tecnico; ottima la sincronia ma è la coreografia di Patrizia Giallombardo ad aver stupito maggiormente nella performance di oggi; quando tutto sembrava ormai fatto per il quinto posto che è l’obiettivo della nostra nazionale è arrivata proprio sul finale l’esibizione della squadra spagnola trascinata da una splendida Ona Carbonell che ha beffato l’Italia di 1 decimo di punto (91.3333) grazie a un parziale decisamente migliore in esecuzione (27.6000) che è risultato determinante in favore delle iberiche.

La prima posizione è stata occupata come ampiamente previsto dalla corazzata russa formata da Anastasiia Arkhipovskaia, Vlada Chigireva, Marina Goliadkina, Veronika Kalinina, Polina Komar, Alla Shishkina, Maria Shurochkina, Varvara Subbotina che hanno regalato spettacolo con una prova magistrale da 97.7667 punti; quasi perfette sia l’esecuzione (29.3000) che l’impressione artistica (39.0667), uniti ad una difficoltà giudicata a 29.4000. Lo straordinario spettacolo russo ha leggermente oscurato l’altrettanto buona prova delle cinesi che stanno tentando in tutti i modi di avvicinarsi alle avversarie ma rimangono per ora ancora distanti (95.7667 con 28.8000, 38.2667, 28.7000). Positiva anche la prova dell’Ucraina (93.9667) che riesce ancora una volta a beffare il Giappone (92.6667) per il virtuale terzo posto.

Le restanti qualificate per la finale di venerdì sono Canada (90.2000), Grecia (87.8000), Francia (87.30000), Messico (86.3333), Stati Uniti (85.2667) e Israele (82.9333) che beffa di un soffio un’ottima performance da parte delle giovani bielorusse; non ci resta che aspettare un paio di giorni per gustarci le azzurre in questa lotta per la quinta piazza che si preannuncia davvero infuocata