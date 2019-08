Manca un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e i Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno rappresentato un antipasto di quello che potrà accadere in Giappone. Una delle discipline più importanti dei Giochi prevederà 35 gare: 17 eventi maschili, 17 eventi femminili e un evento misto, ovvero la 4×100 mista mixed. Inoltre, a differenza di quanto è avvenuto a Rio 2016, sono state inserite le seguenti distanze: gli 800 stile libero maschili e i 1500 stile libero femminili.

In totale vi saranno 878 atleti al via. Per ogni specialità potranno esserci al massimo due atleti in rappresentanza del proprio Paese per un totale di 56 nuotatori complessivi (28 uomini e 28 donne), parlando di gare individuali. La FINA ha stabilito dei tempi limite per la qualificazione che danno la qualificazione alle gare individuali a tutti gli atleti che che hanno ottenuto i crono della tabella A, mentre il crono della tabella B vale il pass per le staffette:

Men’s events Women’s events Event OQT A OST B Event OQT A OST B 50 m freestyle 22.01 22.67 50 m freestyle 24.77 25.51 100 m freestyle 48.57 50.03 100 m freestyle 54.38 56.01 200 m freestyle 1:47.02 1:50.23 200 m freestyle 1:57.28 2:00.80 400 m freestyle 3:46.78 3:53.58 400 m freestyle 4:07.90 4:15.34 800 m freestyle 7:54.31 8:08.54 800 m freestyle 8:33.36 8:48.76 1500 m freestyle 15:00.99 15:28.02 1500 m freestyle 16:32.04 17:01.80 100 m backstroke 53.85 55.47 100 m backstroke 1:00.25 1:02.06 200 m backstroke 1:57.50 2:01.03 200 m backstroke 2:10.39 2:14.30 100 m breaststroke 59.93 1:01.73 100 m breaststroke 1:07.07 1:09.08 200 m breaststroke 2:10.35 2:14.26 200 m breaststroke 2:25.52 2:29.89 100 m butterfly 51.96 53.52 100 m butterfly 57.92 59.66 200 m butterfly 1:56.48 1:59.97 200 m butterfly 2:08.43 2:12.28 200 m individual medley 1:59.67 2:03.26 200 m individual medley 2:12.56 2:16.54 400 m individual medley 4:15.84 4:21.46 400 m individual medley 4:38.53 4:46.89

I riferimenti cronometrici sono validi dal 1° marzo 2019 al 29 giugno 2020 e potranno essere siglati in tutte le manifestazioni riconosciute e approvate dalla Federazione Internazionale. Relativamente alle prove a squadre, ci potranno essere al massimo 16 Paesi al via. La rassegna a Gwangju ha qualificato le prime 12 nazioni, mentre per le restanti quattro sarà il ranking FINA, nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2020, a premiare i migliori quattro crono.

Allo stato attuale delle cose l’Italia ha la qualificazione certa della 4×100 stile libero uomini, della 4×200 stile libero uomini, della 4×100 mista donne e della 4×100 mista mixed, in relazione ai piazzamenti nei Mondiali in Corea del Sud. Per le staffette rimanenti bisognerà dunque tener in considerazione la graduatoria dei migliori tempi delle squadre che non hanno staccato il biglietto nella manifestazione in Asia. Allargando il discorso alle acque libere, il pass riservato ai primi dieci della 10 km nella competizione iridata è stato ottenuto da Gregorio Paltrinieri (sesto) e da Mario Sanzullo (nono).

Relativamente ai criteri di selezione del resto della squadra italiana nelle prove individuali si dovranno attendere gli Assoluti 2020 a Riccione con i tempi limite specifici, notoriamente più impegnativi di quelli proposti dalla FINA. Tuttavia, immaginando vi sia una certa continuità rispetto al passato, saranno molto probabilmente qualificati ai Giochi tutti quegli atleti che hanno ottenuto delle medaglie ai Mondiali da poco terminati. Pertanto Gabriele Detti (400 stile libero), Federica Pellegrini (200 stile libero), Gregorio Paltrinieri (800-1500 stile libero), Simona Quadarella (800-1500 stile libero) e Martina Carraro (100 rana) avranno già questa certezza. Per Benedetta Pilato, argento nei 50 rana, il discorso è diverso non essendo olimpica la sua distanza.

Comunque, è chiaro che le chance di avere un contingente nutrito siano molto alte. I crono della FIN sono, notoriamente, impostati sulla base di tempi ottenuti per entrare in finali olimpiche o mondiali di edizioni passate e, considerando i 23 finalisti nell’ultima rassegna iridata, la Nazionale potrebbe essere assai numerosa.