Paltrinieri: "Nella 10 km di Tokyo 2020 si partirà alle cinque di mattina, la gara sarà un falsata"

Gregorio Paltrinieri ha parlato all’ANSA delle gare che affronterà a Tokyo 2020, dove al momento ha già staccato il pass (nominale) nella 10 km del nuoto di fondo. L’azzurro però dovrebbe prendere parte anche alle gare in corsia sulla distanza degli 800 e dei 1500 metri stile libero.

Si partirà all’alba nipponica nella 10 km delle Olimpiadi il prossimo anno: “L’acqua molto calda è un problema per la 10 km di Tokyo, l’ho fatta e non sono riuscito a nuotare. Ma è un problema per tutti. Ci toccherà partire alle cinque di mattina, ma la gara sarà un po’ falsata“.

Il bilancio del 2019 per l’azzurro è più che positivo, con ben tre podi conquistati nel corso della rassegna iridata: “È stata un’annata divertente ho provato cose nuove, ai Mondiali sembravo scocciato ma ripensandoci torno con tre medaglie e adesso sono di nuovo carico per Tokyo“.

Già pronta la tabella di avvicinamento ai Giochi: “Il programma verso Tokyo 2020 è facile, tre alture, poi gli Europei in vasca corta e lunga e poi andremo a Tokyo abbastanza prima per adattarci al fuso, cercherò di farle tutte e tre le gare anche se ora sono qualificato solo nelle acque libere“.

