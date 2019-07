Paltrinieri: "Pronto alla battaglia! Voglio solo vincere e non rinuncio a niente"

Gregorio Paltrinieri è pronto. Le acque di Gwangju, in Corea del Sud, sono il territorio di conquista che il carpigiano ha nella propria mente. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero ha alzato la posta in palio: non più solo piscina ma anche nuoto di fondo.

Il carpigiano è fatto così, prendere o lasciare, e la sua voglia di stupire e di ricercare nuovi traguardi da raggiungere rappresenta la bellezza di un atleta niente affatto appagato. L’azzurro nelle ultime stagioni ha dovuto subire alcune sconfitte brucianti e da queste vuol trarre giovamento per continuare a progredire e far capire ai rivali che lui può ancora fare la differenza. I 10 km di fondo e gli 800/1500 stile libero in piscina sono le sue sfide perché il sogno è quello di vincere in entrambi gli ambiti.

Il progetto nasce da questi presupposti e i Mondiali in Asia saranno fondamentali per centrare il pass olimpico (qualificarsi nella top-10): “Sarà una battaglia, il tedesco Wellbrock farà come me: verrà dalla 10 km, dalla staffetta e dagli 800 sl. L’ucraimo Romanchuk verrà solo dagli 800 sl, sarà più fresco e siamo sugli stessi standard da dicembre. Ai Mondiali di vasca corta non era il Greg di Budapest o di Rio. L’ho buttata io quella gara. Ormai è un gioco mentale“, ha ammesso l’azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Tuttavia non c’è preoccupazione ma tanta determinazione: “Voglio fare bene tutto: la qualificazione a Tokyo 2020 nel fondo, gli 800 in cui non miglioro da 4 anni e i 1500 sono la mia gara. L’unico inconveniente è stato l’infortunio agli US Open ma per fortuna non ho perso i benefici del lavoro in altura. Sono pronto. Anno sabbatico? A me interessa vincere e basta“, la chiosa di Greg.