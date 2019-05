Ormai lo conosciamo: Gregorio Paltrinieri ama le sfide e, dopo i successi in piscina nei 1500 stile libero, il suo grande sogno è anche quello di essere una figura dominante nelle acque libere. Per questo, per fare ulteriore esperienza, Greg ha scelto di partecipare ai campionati nazionali statunitensi di nuoto di fondo, in programma a partire da quest’oggi nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami. L’azzurro si è esibito quest’oggi nella 10 km, distanza olimpica sulla quale si sta preparando da alcune stagioni.

Reduce dal terzo posto a Chun’An (Cina) e dal secondo ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), citando i podi dell’anno scorso nelle World Series, al carpigiano mancavano un po’ il successo dopo essersi preso questa soddisfazione alle Universiadi di Taipei del 2017. Ebbene, nelle acque calde della Florida è andato in scena lo show del caimano Paltrinieri. Una vittoria di forza, andando in fuga dopo 500 metri di gara, impostando una velocità di crociera inarrivabile per chiunque. Aveva voglia di un successo convincente il nostro portacolori, dopo che per varie ragioni il bersaglio grosso era stato mancato in altre sedi. Il carpigiano conquista l’America precedendo un certo Jordan Wilimovsky, oro nei Mondiali a Kazan 2015 ed argento a Budapest 2017 in questa specialità, di 1″24, mentre a completare la festa italiana ci ha pensato Mario Sanzullo, giunto terzo a 1’38”.

Sono molto contento. E’ stato davanti a Wilimovsky ed a Sanzullo aumentando costantemente il distacco, arrivando in solitaria con una buona frequenza di bracciata sui 41 cicli. E’ stato senz’altro un buon test contro buoni atleti e ciò rappresenta la giusta strada per arrivare ai Mondiali in Corea del Sud (13-19 luglio nel fondo ndr.). Domenica affronteremo i 5 km e poi ci trasferiamo a Flagstaff (Stati Uniti) per 24 giorni di allenamento con Gabriele Detti e Domenico Acerenza, con l’obiettivo di arrivare alla rassegnai iridata in condizione ottimale“, le parole del tecnico Stefano Morini ad OA Sport. Come detto, tra due giorni nuovamente in acqua e ci saranno i citati Sanzullo ed Acerenza.