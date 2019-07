Panziera: "Ai Mondiali voglio migliorarmi: se ci riesco, poche possono battermi"

I giorni corrono velocemente e i Mondiali 2019 di nuoto (21-28 luglio) sono ormai prossimi. A Gwangju (Corea del Sud), l’Italia della piscina ha voglia di conferme, dopo la brillante rassegna iridata disputata a Budapest (Ungheria) due anni fa. Ripetere certi risultati è sempre complicato, specie in uno sport difficile come questo. Tuttavia, la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha voglia di regalare prestazioni di livello in un contesto altamente qualificato.

Tra le nuotatrici più attese c’è Margherita Panziera. La veneta, detentrice del miglior crono del mondo in questo 2019 nei 200 dorso (2’05″72), arriva all’appuntamento mondiale con tanta fiducia e determinazione. La stagione l’ha vista protagonista in più di un’occasione, sono soltanto per gli ottimi riscontri cronometrici ma anche per essersi imposta in gare nelle quali le rivali erano decisamente forti: un nome su tutti l’ungherese Katinka Hosszu. Ecco che quelle prove, passate brillantemente, hanno dato la carica giusta alla veneta per ambire a traguardi importanti in Asia.

La 23enne nativa di Montebelluna non è più la ragazza di qualche anno fa, che guardava alle avversarie come a qualcosa di irraggiungibile, commettendo anche errori grossolani in contesti internazionali. Si pensi a quello che accade negli Europei 2016, con quell’imprecisione tecnica in virata. Di acqua, nel vero senso del termine, ne è passata sotto i ponti e l’oro dell’anno passato a Glasgow nelle quattro vasche del dorso ha regalato a Panziera quelle risposte che tanto cercava. Ora i propositi sono ambiziosi. Le contendenti non mancheranno: la citata Hosszu, la canadese Kylie Masse, l’australiana Kaylee McKeown, l’americana Regan Smith e l’altra canadese Taylor Ruck sono solo alcuni degli ostacoli che Margherita dovrà superare, in una specialità dove c’è fermento e il livello è molto alto.

L’azzurra, però, come sottolineato in un’intervista a Tuttosport, ha le idee piuttosto chiare:

" Ai Mondiali voglio migliorarmi. Se riesco a centrare questo obiettivo, so che poche possono battermi "

A questo punto non resta che attendere l’esito della piscina.