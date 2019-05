Pellegrini: "Il tempo fatto qui a Trieste è un buon segnale per i 200 stile libero"

Federica Pellegrini risponde presente e pur in una fase di carico nuota in modo convincente i suoi 200 stile libero nel Meeting Calligaris di Trieste. Le quattro vasche continuano ad esserle amiche, nonostante il distacco di una stagione dopo il trionfo mondiale a Budapest. 1’56″98 per l’azzurra, impostando il pilota automatico sul passo dei 29″8 per vasca e chiudendo con un tempo decisamente interessante, di pochi decimi superiore al tempo fatto segnare agli Assoluti di Riccione (38 centesimi).

Si può dunque essere contenti e lei conferma la propria soddisfazione, intervistata da la testata Il Piccolo:

" A questo punto della stagione l’obiettivo era un tempo attorno all’1’57, 1’58. Essermi tenuta sotto quel limite è un buon segnale. Si tratta della prima uscita in questa specialità in un meeting italiano. Sono sempre soddisfatta quando posso misurarmi nei 200 sl "

La partecipazione al suo nono Mondiale (21-28 luglio a Gwangju) in carriera sarà, come al solito, accompagnato da tanta attenzione e c’è curiosità su quel che saprà fare. Di sicuro la partecipazione alle Champions Swim Series a Budapest (11-12 maggio) sarà decisamente interessante, nelle acque magiare che tante soddisfazioni le hanno regalato.

