Pellegrini in finale con il 1° tempo: "Sono contenta, mercoledì gara tirata. Brava Quadarella"

Federica Pellegrini ha nuotato con scioltezza nella semifinale dei 200 stile libero e si è brillantemente qualificata all’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di nuoto, la Divina cercherà una nuova magia a Gwangju dove proverà a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa a Budapest. La veneta ha stampato un notevole 1:55.14, è sembrata in ottime condizioni fisiche e la gamba è parsa quella dei giorni migliori: domani andrà a caccia di una medaglia di lusso, l’assenza di Ledecky e di altre big potrebbe anche permetterle di lottare per l’oro.

Federica Pellegrini, che si è qualificata alla finale col miglior tempo assoluto, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Sono contenta, non pensavo di essere passata così forte. Mi sono vista davanti al passaggio e per me è molto strano. Domani sarà una finale molto tirata, devo dire che sto nuotando bene: mi piace come sto nuotando, bisogna limare qualcosa nella seconda parte ma fino a questo punto sono contento. L’anno in cui mi sono concentrata sui 100 mi ha dato una maggiore naturalezza sul passaggio“.

C’è spazio anche per fare i complimenti a Simona Quadarella che poco prima aveva vinto l’oro sui 1500 sl: “È stata brava“. E poi con una risata ha aggiunto: “Mi sta un po’ preoccupando perché tutti i record dal 2009 stanno cadendo“.

Fabio Scozzoli gigante, in finale dei 50 rana col terzo tempo! Record italiano

Prestazione fantasmagorica di Fabio Scozzoli nelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2019 di nuoto, l’azzurro ha vinto la propria serie con un rilevante 26.70: si tratta del nuovo record italiano, l’emiliano ha saputo migliorare di tre centesimi il suo precedente primato siglato lo scorso anno agli Assoluti e si presenta all’atto conclusivo di domani con il terzo crono assoluto. Il 30enne è scattato davvero a razzo, è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, ha giganteggiato nella seconda parte della vasca e ha toccato per primo mettendosi alle spalle il brasiliano Joao Gomes (26.84) e il russo Kirill Prigoda (27.08).

Fabio Scozzoli, già argento iridato nel 2011, ha tutte le carte in regola per lottare per una medaglia anche se sarà atteso da una missione estremamente complicata: il britannico Adam Peaty (26.11) è di un altro pianeta ed è il favorito per il titolo, l’azzurro dovrà verosimilmente battagliare con i brasiliani Felipe Lima (26.62) e Joa Gomes ma attenzione anche al bielorusso Ilya Shymanovich (26.77), al cinese Zibei Yan (26.86, record asiatico) e allo statunitense Michael Andrew (26.88). Niente da fare per Nicolò Martinenghi, settimo nella batteria di Scozzoli e 14esimo nella classifica dei tempi (27.31).