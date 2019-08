Pellegrini non finisce di stupire: dopo la vittoria nei 100 dorso è seconda nei 100 sl

Non finisce mai di stupire Federica Pellegrini che, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua straordinaria stagione (mai dire mai), conquista un podio prestigioso nei 100 stile libero della prima tappa di Coppa del Mondo a Tokyo con un 53″40 non lontano dai suoi migliori crono nella specialità. Accanto la campionessa azzurra aveva due ori iridati in staffetta di Gwangju, le australiane Madi Wilson e soprattutto Cate Campbell, argento nella gara individuale nel Mondiale coreano, oltre alla svedese Coleman che aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie del mattino.

Passaggio equilibrato di Pellegrini a 26″21, alle spalle di Campbell, Coleman e Wilson; poi la progressione dell’azzurra che le ha permesso di mettersi alle spalle sia la svedese che la Wilson, chiudendo al secondo posto con 53″40, alle spalle di una imbattibile Cate Campbell che ha nuotato su livelli cronometrici leggermente superiori a quelli fatti segnare a Gwangju per conquistare il secondo posto iridato (52″64) alle spalle di Manuel. Terzo posto per Coleman in 53″83. Stupisce la condizione atletica di Federica Pellegrini e la continuità di rendimento visto che sono ormai due settimane che nuota su livelli stratosferici e praticamente non è mai scesa di condizione dal Settecolli a oggi.

Per il resto sono i misti e i 200 stile libero a regalare le altre emozioni della giornata forse meno esplosiva a livello di qualità delle tre andate in scena in Giappone. Nei misti i due campioni del mondo in vasca si confermano anche a Tokyo. Senza problemi davanti al pubblico amico il giapponese Daiya Seto che domina i 400 misti in 4’11″41, nuovo record di Coppa del Mondo e ottimo crono. Secondo, staccatissimo, lo spagnolo Pons in 4’15″68, terzo il giapponese Uchiyama in 4’17″08. Con qualche patema in più Katinka Hosszu che soffre ma riesce a toccare per prima conquistando il suo terzo successo a Tokyo, uno per giornata. L’Iron Lady vince i 200 misti in 2’08″63 davanti alla specialista giapponese Ohashi (bronzo a Gwangju) in 2’08″80, terzo posto per la giapponese Teramura in 2’10″23.

Nei 200 stile libero riscatto di rabbia per il lituano Danas Rapsys che questa gara l’aveva vinta al Mondiale coreano prima di essere squalificato per una dubbia partenza falsa. Rimonta nell’ultima vasca del lituano che vince in 1’45″74, nuovo record della manifestazione e tempo più alto di un secondo di quello fatto segnare a Gwangju. Secondo posto per l’ungherese Kozma in 1’45″77, terzo per lo statunitense Pieroni in 1’46″72.

L’australiana Melverton bissa il successo dei 400 e si aggiudica anche gli 800 stile libero in 8’22″24, nuovo record della manifestazione, davanti alla spagnola Belmonte (8’24″28) e alla giapponese Moriyama in 8’32″40. La svedese Hansson si impone nei 100 farfalla con il tempo di 57″92, seconda piazza per la giapponese Souma in 57″29, terzo posto per l’australiana Throssell che chiude in 58″31 davanti a Ottesen.

Nei 50 farfalla uomini il campione d’Europa Andrii Govorov, reduce da un Mondiale deludente, vince con il crono di 23″10, sopravanzando di un solo centesimo l’ungherese Szabo, terzo posto per lo statunitense Andrew in 23″24. Solito dominio australiano nel dorso: Emily Seebohm come da pronostico stravince i 200 dorso donne in 2’09″03, secondo posto per la giapponese Mataki in 2’10″82, terza piazza per la giapponese Akase in 2’11″04, Mitchell Larkin si aggiudica i 100 in 53″76 davanti al canadese Thormeyer in 54″05 e allo statunitense Pebley in 54″28.

Alia Atkinson vince come da pronostico i 50 rana con il tempo di 30″35, molto vicino a quello che le aveva fruttato il quarto posto mondiale una settimana fa. Alle sue spalle la giapponese Suzuki in 31″09 e la bielorussa Zmushka in 31″12. Lo statunitense Andrew Wilson, finalista a Gwangju, fa gara di testa nei 200 rana e vince in 2’07″77 sopravanzando i giapponesi Koseki (2’08″49) e Mura in 2’10″05. Prossima tappa a Jinan in Cina da venerdì a domenica.