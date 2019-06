Pellegrini: "Non so se farò i 200 sl ai Mondiali: se sarò pronta, gareggerò"

Un weekend un po’ speciale quello trascorso da Federica Pellegrini. La pluricampionessa del mondo dei 200 stile libero è stata la vedette del meeting nel Campus Aquae a Pavia ed il seguito è stato notevole. Dopo la sua partecipazione all’evento a Caserta, Fede si è esibita nella piscina lombarda ed è stato un grande ritorno, ovvero quello dei 400 stile libero. Neanche a dirlo è arrivata la vittoria, con il crono di 4’10″02, con un’ottima ultima vasca da 30″69. Si potrebbe paventare un ritorno nelle otto vasche? Molto difficile, visto e considerato che l’azzurra, in preparazione del suo nono Mondiale in carriera, nuoterà con la voglia di esprimersi al meglio laddove saprà di essere competitiva. Ecco le sue parole a Il Giorno:

" I 400 sl sono una gara amore-odio per me perché tante volte non mi è venuta, altre invece è stata un successo. Ai Mondiali in Corea del Sud (21-28 luglio ndr.) non so se farò i 200 sl e mi testerò in questo senso. Sono tornata ad allenarmi a pieno regime solo da gennaio di quest’anno su questa distanza e non voglio presentarmi alla rassegna iridata non essendo pronta come dico io. Se non lo sarò, non farò questa gara, se invece mi vedrete vorrà dire che sto bene. Poi quello che accadrà, accadrà. E’ il mio nono gettone mondiale, tutto quello che ho fatto nella mia carriera l’ho chiuso con la medaglia a Budapest. Adesso è soltanto divertimento, trent’anni non sono pochi nel nuoto "

A questo punto non resta che attendere le scelte future di Pellegrini. Lei, capace in passato di colpi a sorpresa come la partecipazione ai 200 sl a Barcellona nel 2013, potrebbe regalarci altre effetti speciali. Non resta che attendere gli sviluppi di una fuoriclasse delle piscine che vuol arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chiudere nel miglior modo la sua carriera.

giandomenico.tiseo@oasport.it