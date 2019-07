Prove di Olimpiadi per Federica Pellegrini: da Gwangju a Tokyo per la Coppa del Mondo

Federica Pellegrini è già a Tokyo, con un anno di anticipo rispetto alle Olimpiadi 2020. La Divina è volata nella capitale nipponica dove sente già l’aria a cinque cerchi quando mancano 12 mesi all’evento più importante per uno sportivo: la fresca Campionessa del Mondo dei 200 stile libero si è recata in Giappone per partecipare a una tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma nel weekend del 2-4 agosto. La fuoriclasse di Spinea ha giusto fatto le valigie e da Gwangju, dove domenica si è conclusa la rassegna iridata, si è trasferita nel Sol Levante senza ovviamente passare dall’Italia: l’azzurra festeggerà proprio a Tokyo i 31 anni che compirà lunedì prossimo, ma prima spazio ancora a delle gare come se non bastasse quanto fatto in Corea del Sud.

Federica Pellegrini si cimenterà sui 100 dorso e sui 100 stile libero, il modo migliore per scaricare la tensione dopo una settimana vissuta a tutta con il trionfo sulle quattro vasche (il quarto della carriera). La Divina inizia a prendere le misure con Tokyo, tra un anno vorrà tornare a queste latitudini per chiudere la carriera con una medaglia olimpica, la perfetta ciliegina sulla torta di una vita agonistica davvero irripetibile e ricca di trionfi. In questa circostanza l’Italia si affiderà anche a Santo Condorelli e a Nicolò Martinenghi.