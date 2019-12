Quadarella, Panziera, Paltrinieri e Martinenghi già a Tokyo 2020. Gli altri rimandati in primavera

Gli Assoluti invernali di nuoto a Riccione sono andati in archivio e sono stati pochi gli atleti a ottenere il pass per le Olimpiadi. I limiti imposti dalla FIN, anche per la vicinanza di un evento internazionale come gli Europei in vasca corta a Glasgow, erano assolutamente impegnativi e molti hanno deciso di puntare sul campionati primaverili, previsti dal 17 al 21 marzo, per staccare il biglietto per Tokyo 2020.

Sono stati quindi Nicolò Martinenghi (100 rana), Simona Quadarella (1500 stile libero), Margherita Panziera (200 dorso) e Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero) a trovare la qualificazione olimpica, mettendo in vasca prestazioni di ottimo livello. In particolare Martinenghi, è riuscito a realizzare il nuovo record italiano della distanza di 58″85, primo uomo in Italia ad abbattere il muro dei 59″. Il ranista lombardo, reduce da un infortunio, aveva fatto fatica a ritrovarsi. Il tempo realizzato nella piscina romagnola gli ha ridato, però, nuovamente fiducia. Per Quadarella, Panziera e Paltrinieri, invece, la conferma di uno standard molto elevato nelle loro specialità, nonostante le loro condizioni non fossero ottimali.

A doversi, quindi, giocare la qualificazione a marzo saranno atleti importanti: Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Fabio Scozzoli, tra gli altri. Nulla di preoccupante, ma solo frutto della difficoltà nel trovare la quadra in un periodo così particolare. Indubbiamente, in primavera, anche per il livello che ha espresso questo campionato nel suo complesso, i crono saranno decisamente interessanti e la sfida nei 100 rana tra Carraro, Castiglioni e Pilato sarà interessante, visto che i posti a disposizione sono due nelle gare individuali.