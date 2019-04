Raoul Bova al lavoro per un film che racconterà anche la storia di Manuel Bortuzzo

Cinema e sport rappresentano da sempre un’interessante combinazione, capace di portare sul grande schermo autentici capolavori. L’ultima notizia, annunciata nella giornata di ieri nella prima giornata degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, riguarda un intrigante progetto che coinvolge il celebre attore Raoul Bova e che avrà come protagonista la disciplina più amata e praticata in gioventù dall’affascinante stella del cinema italiano: il nuoto.

L’idea sarebbe quella di raccontare le storie di quattro grandi campioni intrecciando anche la cronaca più recente, e in particolare la tragica vicenda che ha coinvolto Manuel Bortuzzo, nei confronti del quale Bova ha espresso parole di grandissima ammirazione. Nella sceneggiatura sarà sicuramente presente anche Massimiliano Rosolino, mentre sugli altri protagonisti della vicenda non si conosce ancora nulla. Non resta che attendere ulteriori informazioni e aspettare che il progetto prenda forma per conoscere le date di inizio delle riprese e di diffusione nelle sale cinematografiche italiane.

