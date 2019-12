Roland Matthes muore a 69 anni: fu un mito delle piscine e più volte oro olimpico

Uno dei miti dello sport e del nuoto purtroppo ci ha lasciato. Si tratta del tedesco Roland Matthes, noto come il “Sughero” per la sua linea di galleggiamento in acqua semplicemente spettacolare. Colpito da una malattia a 69 anni, conquistò quattro ori olimpici (due vittorie nei 100 e nei 200 dorso a Città del Messico nel 1968 e due successi nelle medesime specialità a Monaco di Baviera nel 1972), senza dimenticare l’argento neilla 4×100 mista e il bronzo nella 4×100 sl dei Giochi del ’72 e il bronzo a Montreal nel 1976 nei 100 dorso.

Matthes è stato anche tre volte campione del mondo (due titoli nei 100 dorso nel 1973 e nel 1975 e uno nei 200 dorso nel 1973), considerando anche le cinque vittorie in ambito europeo. Nella sua carriera l’asso teutonico ha battuto 21 record del mondo e dal 1967 al 1974 è rimasto imbattuto. Noto anche per aver sposato Kornelia Ender, altra stella della Germania dell’Est, non fece parte della lista dei nuotatori macchiati dalla piaga del doping, rientrando nella Hall of Fame della Federazione Internazionale nel 1981.

giandomenico.tiseo@oasport.it