Ruta Meilutyte evita 3 controlli antidoping: rischia una pesante squalifica

Una ennesima brutta notizia scuote il mondo del nuoto. La lituana Ruta Meilutyte, campionessa olimpica (a 15 anni) e detentrice del record del mondo dei 100 rana, ha saltato ben tre controlli anti-doping e, di conseguenza, rischia di subire una pesante squalifica. La situazione per la vincitrice di Londra 2012 non è certo edificante, dato che secondo quanto riportato dalla Federazione nuoto della Lituania, avrebbe evitato tre controlli a sorpresa nel breve volgere di 12 mesi nelle date del 22 aprile e 19 agosto 2018 e il 28 marzo scorso, non rendendosi reperibile nei luoghi in cui aveva detto che sarebbe stata presente.

Per la medaglia d’oro ai Mondiali di Barcellona 2013 nei 100 metri rana (e argento nei 50 metri) e nei Mondiali in vasca corta di Istanbul 2012 (50 e 100 metri rana) Doha 2014 (nei 50 metri) e argento ad Hangzhou 2018 si parla, quindi, di rischio squalifica che si aggirerebbe tra i 12 ed i 24 mesi. Una battuta d’arresto inevitabile in una carriera che era partita a razzo per la 22enne, salvo poi incappare in qualche problema al momento del cambio di fisico, quando la lituana ha visto aumentare la sua massa muscolare.

alessandro.passanti@oasport.it